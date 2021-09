Die Sparkasse Gföhl Privatstiftung unterstützt seit ihrer Gründung im Jahr 2000 regionale Projekte, die gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken dienen – und zwar in den Schwerpunkten Bildung, Sport, Jugend, Karitatives, Kirche, Umwelt, Kunst und Kultur. Dieser Gemeinwohlauftrag wurde bereits vor 200 Jahren in der Gründungsurkunde der Sparkassen festgehalten.

Die Sparkasse Gföhl Privatstiftung ist eine der fünf Hauptaktionärinnen der Waldviertler Sparkasse Bank AG, die mit den Gewinnausschüttungen der Bank- AG regionale Projekte unterstützt. In Summe sind so in den letzten zwei Jahrzehnten rund 400.000 Euro als Förderung von exakt 17 Projekten in die Region Gföhl zurückgeflossen. Zu den größten, bisher unterstützten Projekten zählen die Errichtung des Leopold-Figl-Platzes in Gföhl im Jahr 2000 (72.673 Euro) und die Errichtung des neuen Kindergartens der Stadtgemeinde 2009 (80.000 Euro). Heuer wurden Zuschüsse für die Sanierung des Dachs des Vereinsgebäudes des Gföhler Tennisclubs (GTC) und den Zubau des Kindergartens in Jaidhof ausgeschüttet.

Die Gemeinde Jaidhof investierte 580.000 Euro in den Kindergarten-Zubau und die Errichtung des Multifunktionssaals, der von der Stiftung mit 20.000 Euro unterstützt wurde. Ortschef Franz Aschauer (2. v. r.) bedankte sich bei der Übergabe beim Stiftungsvorstand herzlich: Erich Fragner, Franz Denk und Karl Simlinger (v. l.). GM

Der Vorstand der Sparkasse Gföhl Privatstiftung besteht seit der Gründung aus zumindest drei Personen: Vorstandsvorsitzender seit dem Jahr 2000 ist Direktor Franz Denk, sein Stellvertreter ist Alt-Bürgermeister Karl Simlinger. Jutta Kaindl war Stiftungsvorstandsmitglied von 2000 bis 2020. Ernst Zierlinger sen. wurde 2001 und Erich Fragner 2014 zum Vorstandsmitglied bestellt.

Aktive Stadtentwicklung als Gemeinschaftswerk

Zusätzlich zur Auszahlung von Förderungen für gemeinnützige Projekte hält die Sparkasse Gföhl Privatstiftung gemeinsam mit der Raiffeisenbank Region Waldviertel-Mitte, der VB-REAL GmbH (Volksbank NÖ AG) und der Stadtgemeinde Gföhl je 25 Prozent an der Gföhler Liegenschaftsverwaltungs GmbH. Hauptzweck der Gesellschaft ist es, die Ansiedelung von jungen Familien und Personen in der Stadt Gföhl zu fördern und jene Gebiete in Wohnbauland zu erschließen, die rund um den Stadtkern noch verfügbar sind. So wurden vor einigen Jahren rund 2,2 Hektar Grund südlich der Kudlichgasse angekauft. Inzwischen konnten von diesen Flächen in der neu entstandenen Friedrich-Fassler-Gasse 13 als Bauland gewidmete Parzellen an junge Bauwerber verkauft werden. Derzeit wird an einer Erweiterung dieses Wohngebiets in Richtung Süden und Westen gearbeitet. Weiters konnten drei Grundstücke von der Liegenschaftsverwaltungs GmbH im Betriebsgebiet Gföhl-Ost an Unternehmer verkauft werden.