So schnell kann es gehen: Erst am 8. Oktober wurde die Baugenehmigung erteilt, und schon am 24. Oktober gab es den Spatenstich. Bis zum Herbst des Jahres 2020 werden jetzt in der „Waldbadsiedlung“ zwei Gebäude mit 24 Wohnungen sowie zehn Reihenhäuser entstehen.

Es werden zwölf Zwei-Zimmer-Wohnungen mit je 53 Quadratmetern und zwölf Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 69 und 87 Quadratmeter gebaut. Alle Wohnungen haben einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse und je zwei Garagenstellplätze. Zum Teil verfügen die Wohnungen auch über einen kleinen Garten.

Die Reihenhäuser beherbergen Fünf-Zimmer-Wohnungen mit je 120 Quadratmetern, alle mit Balkon, Keller, Garten und zwei Garagenstellplätzen. Die Planung des Projekts der GEDESAG hat das Planungsbüro Riedel aus Stratzing vorgenommen, die bauausführende Firma ist die Firma Fessl aus Zwettl.

Beim Spatenstich lobte Landtagsabgeordneter Josef Edlinger, der in Vertretung der Landeshauptfrau nach Stratzing gekommen war, die Bemühungen der Gemeinde.