Wer kennt sie nicht, die Stabführer der Musikkapellen, die mit Tambourstab und Schärpe ausgerüstet, den Trachtenkapellen voranschreiten und den Takt angeben? Das sind die Personen, die eine Musikkapelle beim Marschieren und Musizieren leiten. Ein Stabführer hebt sich vom Rest des Musikvereins durch einen Stab und seine Position (er läuft mit einigem Abstand vor der Kapelle) ab. In Österreich, Südtirol und Bayern trägt er zudem meistens eine Schärpe.

Die Verwendung eines Tambourstabs ist in Senftenberg bereits seit 1933 belegt, an einer Schärpe fehlte es der Trachtenkapelle Senftenberg aber bisher. Das hat Bürgermeister Stefan Seif jetzt geändert.

Die Verwendung derartiger Schärpen ist nicht nur in vielen Ländern der Welt verbreitet. In Österreich ist sie oft in den Landes- oder Gemeindefarben ausgeführt. Bei Trauerfeierlichkeiten wird die Schärpe normalerweise umgekehrt – also mit der schwarzen Seite nach außen – getragen. Schon im vergangenen Jahr wurde seitens der Kapelle beschlossen, den Stabführer mit einer Schärpe auszurüsten.

Vor Kurzem hat Bürgermeister Stefan Seif der Trachtenkapelle Senftenberg die in den Gemeindefarben gehaltene Schärpe überreicht. Die Anschaffung dieser Schärpe wurde auch gleich dazu genutzt, die Kordel des Tambourstabes ebenfalls in Gemeindefarben zu gestalten.