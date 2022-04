BRG Krems: Lauf nach Kiew und zurück

Werbung

Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine beschäftigen auch Schüler, Lehrer und Eltern am BRG Ringstraße. Um nicht nur tatenlos zusehen zu müssen, welch großes Leid die Menschen dort erfahren, beschloss die BRG-Gemeinschaft, einen Spendenlauf für ukrainische Kinder zu organisieren. Denn auf soziales Engagement sowie hilfsbereite Schüler wird in der UNESCO-Schule großes Augenmerk gelegt.

Unter dem Motto „Von Krems nach Kiew und zurück – das BRG läuft für die Ukraine“ wollen sich Schüler, Lehrer und Vertreter des Elternvereins die Strecke von circa 2.200 Kilometern aufteilen und sportlich bezwingen. In der Woche vor den Osterferien (4. bis 8. April) können die motivierten Läufer auf der Strecke zwischen dem Freibad und der Wasserpolizei („Lackenrunde“) vormittags angefeuert werden. Für jeden gelaufenen Kilometer wird von den Beteiligten eine Geldspende für UNICEF gesammelt.

Die zurückgelegten Kilometer und aktuelle Fotos des Spendenlaufes können auf www.brgkrems.ac.at oder auf Facebook unter dem Hashtag #einmalKiewundzurück verfolgt werden.

