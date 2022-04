Krems: 50 Kartons gefüllt für Flüchtlinge aus Ukraine

Werbung

Auch die Schüler der Privatmittelschule Mary Ward wollen Gutes tun und den vielen Menschen helfen, welche die beschwerliche Flucht aus den Kriegsgebieten der Ukraine auf sich nehmen.

Im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes „Lebensorientierung und Persönlichkeitsbildung“ wurde eine Spendenaktion organisiert, an der sich die Jugendlichen mit großem Engagement beteiligten. So konnten dem Verein Ursus@Help, welcher einen Sondertransport in die betroffenen Flüchtlingsgebiete organisiert, knapp 50 Kartons, gefüllt mit Lebensmitteln, Hygiene- und Babyartikeln sowie Verbandsmaterialien, übergeben werden. Direktor Karl Popp und das gesamte Lehrerteam zeigten sich stolz und dankbar für die tatkräftige Unterstützung durch Schüler und Eltern.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.