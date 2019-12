Seit knapp zehn Jahren gibt es im Sicherheitszentrum die „Team Tafel“: An jedem Samstag werden vom Roten Kreuz Lebensmittel und Güter des täglichen Lebens kostenlos an Bedürftige verteilt.

Die 58 freiwilligen Mitarbeiter, in fünf Teams aufgeteilt, haben viel zu tun. „Jedes Team kommt abwechselnd an einem Samstag zum Einsatz“, erzählt Projektleiter Harald Hager.

Die Waren werden von der Bäckerei Schalk, den beiden Billa-Filialen, von Spar, Lidl, Hofer und Penny in Langenlois und von Merkur in Hadersdorf zur Verfügung gestellt. Am Samstagmittag/-nachmittag werden die Waren (einwandfreie Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können) abgeholt, in der Rotkreuz-Bezirksstelle sortiert und zum Verteilen bereitgestellt. Die „Kunden“ holen sich dann die kostenlosen Lebensmittel ab.

„Wir können so etwa 45 bis 55 Haushalte versorgen“, erzählt Hager. Um auch haltbare Lebensmittel und Waren des täglichen Lebens verteilen zu können, organisiert die Team Tafel hin und wieder Sammelaktionen. In Kooperation mit dem Supermarkt Hofer wurden Einkaufende um Sachspenden gebeten – und es kamen unter anderem 264 Kilo Zucker, 240 Kilo Nudeln, 80 Kilo Salz und 60 Kartons mit Waschmittel zusammen.

Auch im Eltern-Kind-Zentrum Kamptalerchen war eine Team-Tafel-Aktionswoche ausgerufen. Eltern, Großeltern und auch die Kinder brachten jede Menge Sachspenden (Konserven, Grieß, Mehl, Tee, Backwaren, Nudeln ...) mit, die Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Hans Ebner übergeben wurden.