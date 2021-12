Region Kampseen hat großes Herz

Zahlreiche Vereine, Firmen, Familien und Einzelpersonen aus der Region waren vor Weihnachten für den guten Zweck aktiv und sammelten Spenden für Menschen, denen es nicht so gut geht.

So organisierte die aus Rastenfeld stammende Juristin Melanie Steininger eine Spendenaktion für die Klienten der Team-Österreich-Tafel in Ottenschlag. „Das ist mein Beitrag, die Welt ein kleines Stück besser zu machen“, erklärte Steininger. Die Klienten konnten ihren Wunsch ans Christkind aufschreiben. Steininger vermittelte die Briefe an Private. „Es waren sehr bescheidene Wünsche darunter. Viele wollten weihnachtliche Gestecke, Waschmittel oder eine Kaffeemaschine für die Gemeinschaft im betreuten Wohnen“, erklärte Steininger, die in Rastenfeld ein Damenmodengeschäft führt.

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Zu den größten Charity-Veranstaltungen der Region gehört der jährliche Weihnachtsmarkt der Familie Stumpfer in Brunn am Wald. Obwohl der Markt heuer wieder nicht regulär abgehalten werden durfte, konnte mit dem Konzept „Adventmarkt to go“ dennoch ein Erlös von 16.050 Euro erzielt werden. Der Weihnachtsmarkt fand bereits das 23. Mal statt, der Erlös kommt wieder dem St. Anna Kinderspital zugute.

Die Firma Gnant GmbH stellte der Stadtgemeinde Gföhl ebenfalls wieder 1.000 Euro für einen sozialen Zweck zur Verfügung. Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger versicherte, dass das Geld zur Unterstützung von Volks- und Mittelschulkindern verwendet wird.

Der USV Eisengraben stellte den Erlös des diesjährigen Jaidhofer Leopoldilaufs in Höhe von 1.600 Euro der St. Anna Kinderkrebsforschung und Make-A-Wish Österreich zur Verfügung. Die Sportmittelschule Gföhl stellte mit 125 Schülern die größte Teilnehmergruppe, die für den guten Zweck in die Laufschuhe stieg.

Der USV Kirchschlag beteiligte sich an der Leopoldilauf-Initiative und sammelte noch zusätzliche 1.100 Euro für die Make-A-Wish Foundation Österreich, die schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt.