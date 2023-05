Nach Not-OP in Dubai: Hilfsaktion für Philipp

Paudorf, Dubai Was der 15-jährige Philipp gerade in Dubai durchmacht, gleicht einem Albtraum: Nach einer Hirnblutung musste der Bub in einem Krankenhaus notoperiert werden. Als ob die Situation für die Paudorfer Familie nicht schlimm genug wäre, die medizinischen Kosten, bis jetzt mehr als 50.000 Euro, muss die Familie selbst bezahlen.

Hintergrund: Philipp leidet an einem kleinen Hirntumor und stand vor einem längeren Krankenhaus-Aufenthalt. Seine Familie hat den Urlaub deshalb vorgezogen, weil ein Urlaub in den Sommerferien wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Seine Eltern haben sich gewissenhaft bei den Ärzten abgesichert, um mögliche Risiken auszuschließen: Von den Ärzten kam ein klares „Go!“.

Dann der Schock: Mitten im Dubai-Urlaub wurde Philipp schwindelig, im Krankenhaus die Horror-Diagnose – Hirnblutung. Die Not-OP folgte. Laut den Ärzten im Dubaier Krankenhaus war die Blutung schon älter, also vor dem Urlaub entstanden.

Philipp ist ein fleißiger Schüler am BG Rechte Kremszeile, seine Familie ist in Paudorf äußerst engagiert: Mama Andreia ist Gemeinderätin, hat unter anderem die große Ukraine-Hilfsaktion im Vorjahr federführend organisiert und auch die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Philipp hat immer selbstverständlich mitangepackt und geholfen.

Der nächste Schock: Auch wenn Philipp sehr schwach ist und im Hirn immer noch eine Schwellung vorliegt, wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Nach Hause fliegen können er und seine Mutter aber nicht, ein Flug wäre für den Bub zu riskant. Wie lange Philipp in Dubai bleiben muss, ist ungewiss. Welche Kosten noch auf die Familie zukommen, auch. Sein Vater und seine Brüder sind seit Sonntag wieder in Österreich.

Auch wenn die Familie nicht um Hilfe bittet, haben Freunde eine Spendenaktion gestartet. Wer für Philipp spenden möchte, kann dies unter: IBAN AT44 3239 7000 0082 4813 (Inhaber: Otniel Gorgan.) tun.

