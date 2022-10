Sperkental: Auto landete bei Unfall auf B 37 auf dem Dach

Auf der B 37 war eine Frau aus der Gemeinde Rastenfeld (65) am 14. Oktober gegen 16.30 Uhr Richtung Zwettl unterwegs.

Mit den Rädern aufs Bankett

In einer Rechtskurve kam die Frau vermutlich in Folge einer Unachtsamkeit mit den rechten Rädern aufs Bankett. In der Folge geriet der Wagen auf eine Leitschienen-Ableitung (Abschrägung am Beginn einer Leitschiene, Anm.) und wurde mit der rechten Seite in die Luft katapultiert. Dabei überschlug sich der Wagen und landete auf dem Dach.

Profis unter den Ersthelfern

Mit den Rädern nach oben schlitterte das Auto danach noch rund 150 Meter auf der B 37 weiter, um auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand zu kommen. Die Frau hatte Glück. Unter den Ersthelfern, die stehen blieben, befanden sich eine Notärztin und zwei Krankenschwestern. Sie halfen der Frau auf dem kopfstehenden Fahrzeug und betreuten sie.

Fahrerin ins Spital geflogen

Die Rettungskette wurde ebenfalls von den Helferinnen in Gang gesetzt. Das Rote Kreuz Gföhl, der Notarzthubschrauber Christophorus 2 und Helfer der FF Sperkental eilten zum Einsatzort. Die verletzte Fahrerin, die alleine im Auto gewesen war, kam mit mittelschweren Verletzungen im Helikopter in Kremser Klinikum.

Verkehr war kaum behindert

Die Feuerwehrmitglieder stellten nach der Unfallaufnahme durch die Polizei das Unfallfahrzeug händisch wieder auf die Räder. Für die Zeit der Arbeiten wurde die B 37 gesperrt. Weil eine Umleitung über Begleitwege eingerichtet wurde, kam es aber zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

