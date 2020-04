Gearbeitet wird auf beiden Fahrtrichtungen im Bereich zwischen dem Hafen Krems und dem Knoten Jettsdorf. „Wir bringen diesen Abschnitt der S5 auf den neuesten Stand der Technik“, sagt Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm, „für die dafür notwendigen Sperren haben wir eine leistungsfähige Umleitung eingerichtet.“ 11 Millionen Euro investiert die Asfinag in diese Sanierungsmaßnahmen.

Sperren der S5 und Umleitungen

Ab dem 27. April bis zum 4. Mai werden Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Vom 4. Mai bis Ende August erfolgt dann die Totalsperre der S5 vom Hafen Krems bis Krems Ost. Der Quell- und Zielverkehr im Gewerbegebiet kann in dieser Zeit kleinräumige Umleitungen nutzen, großräumig wird jedoch die Umleitung über die B37a und die S33 empfohlen.

Im Anschluss daran wird die S5 zwischen Krems Ost und dem Knoten Jettsdorf die Fahrtrichtung Wien gesperrt. Die Umleitung erfolgt großräumig über die B37a. Richtung Krems bleibt die S5 befahrbar. Die Asfinag informiert zeitgerecht über die Änderungen in der Verkehrsführung.

In den kommenden rund acht Monaten erneuert die Asfinag unter anderem neun Brücken, bringt die Entwässerung auf den neuesten Stand der Technik und saniert die Fahrbahn sowie einige Auf- und Abfahrten in diesem Abschnitt. Zusätzlich wird der Lärmschutz bei Grunddorf saniert und zur Instandsetzung der bestehenden Notrufeinrichtungen werden in den Pannenbuchten vier neue Buchten errichtet und mit modernen Notrufanlagen ausgestattet.