Bei einem Absturz mit einem Golfcart in den Weinbergen in Spitz an der Donau (Bezirk Krems) sind am Donnerstagnachmittag vier Personen teils schwer verletzt worden. Zwei Notarzthubschrauber standen im Einsatz, bestätigte die Polizei auf Anfrage Online-Medienberichte. Der 66-jährige Lenker und zwei 72-Jährige erlitten laut Exekutive schwere Blessuren, eine 77-jährige Insassin wurde leicht verletzt.

Das Gefährt soll kurz nach 14 Uhr in der Marktgemeinde in der Wachau einen Abhang hinuntergestürzt sein. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar. Die Insassen konnten aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes noch nicht befragt werden, teilte die Exekutive mit. Die Verletzten wurden in die Universitätskliniken Krems und St. Pölten sowie ins Landesklinikum Horn transportiert.