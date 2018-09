Die Kassenarztstelle wird nicht länger verwaist bleiben: Mit Ferdinand Mayer hat sich ein Mediziner gefunden, der – vorerst – die bisherige Ordination im so genannten Stiftungshaus in der Hauptstraße 46 übernehmen wird. Laut Bürgermeister Andreas Nunzer wird Mayer vorerst ab 4. Dezember jeweils am Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag in den ersten Monaten zur Verfügung stehen und nach Notwendigkeit auch Hausbesuche durchführen.

Mayer war seit 25 Jahren Internist im Landesklinikum Tulln und hat sich laut Nunzer nun entschlossen, seine weitere berufliche Tätigkeit in Spitz als niedergelassener Arzt fortzusetzen. Die Diskus sion um den Ordinationsstandort geht allerdings weiter: „Wir sind dabei, eine Lösung zu finden, die barrierefreie und den Richtlinien der Ärztekammer entsprechende Räumlichkeiten bieten wird“, so Nunzer. Die Verhandlungen sind im Laufen, es geht da auch um den geplanten Verkauf des Stiftungshauses und darum, wo die Ordination in Zukunft untergebracht wird.