Der Beruf ist Familiensache: Mario Rester siegt bei Lehrlingsbewerb

Erster Platz beim diesjährigen Landes-Lehrlingswettbewerb der NÖ Rauchfangkehrer für Mario Rester: Der 18-Jährige erfüllte die gestellten Aufgaben (Abgasmessung, Wartung von Öl- und Gasbrennern, Kehren von Feuerstätten, ein Fachgespräch und eine Mängelerkennung) mit Bravour. Weiters hat er die Zertifizierungsprüfung zum „Sachkundigen zur Überprüfung und Instandhaltung von tragbaren Feuerlöschern“ erfolgreich abgelegt.

Mittlerweile hat der junge Spitzer auch die Lehrabschlussprüfung – natürlich mit Auszeichnung – bestanden. Demnächst möchte er nun auch die Module zur Meisterprüfung absolvieren.

Der erfolgreiche Berufsweg war bei ihm wohl vorgezeichnet und ist Familiensache: Mario Rester ist in eine Rauchfangkehrerdynastie hineingeboren, übt den Beruf schon in fünfter Generation aus. Beschäftigt ist er in der Firma seines Vaters Andreas Rester, der in der Ottenschlager Straße einen Rauchfangkehrer-Betrieb mit vier Gesellen und einem Lehrling führt.

Neben dem Beruf hat Mario Rester auch noch Zeit für Hobbys: Er spielt beim Sportverein Spitz Fußball und ist Mitglied bei der örtlichen Feuerwehr.

