Gemeinderats-Nachbesetzung: Nachfolge wird zur Farce

Drei Jahre lang, seit der Wahl 2020, fungierte Conny Paul als (freie) Gemeinderätin, angetreten auf der SPÖ-Liste Helmut Wolf, gemeinsam mit Christian Hirtzberger (er ist im Februar 2021 zurückgetreten).

Helmut Wolf, geschäftsführender Gemeinderat der SPÖ. Foto: Martin Kalchhauser

Nun ist sie in die Nachbargemeinde gezogen, hat sich offiziell abgemeldet und – schon im Dezember – ihren Verzicht auf ihr Mandat per Mail bekanntgegeben. Und Listenführer Helmut Wolf hat gesetzesgemäß Ende Dezember eine Nachfolgerin nominiert.

So einfach ist das aber in Spitz nicht (denn gesprochen wird da anscheinend eher selten miteinander ...): Weil Paul ihr Rücktrittsmail nicht unterschrieben hat, war es nicht rechtsgültig (darüber wurde sie erst auf Nachfrage informiert), sie hat dann Mitte Jänner mit ihrer Unterschrift ihren Rücktritt bestätigt. Wolfs Nachnominierung galt laut Bürgermeister Andreas Nunzer, selbst Jurist, damit aber ebenfalls nicht mehr – und das Gemeindeoberhaupt selbst muss nun eine(n) Nachfolger(in) suchen. Derzeit telefoniere Nunzer „die SPÖ-Liste in der Reihenfolge der Einreichung der Wählerliste durch“, das sei vom Gesetz her so vorgegeben.

„Eine Farce“, kritisiert Helmut Wolf diese „wissentliche und wollentliche Verschleppungstaktik“. Er hat selbst Rechtsauskunft eingeholt („Der Bürgermeister hätte sofort nach der Info über den Umzug von Conny Paul tätig werden müssen!“) und wirft Nunzer vor, er „hat – und tut es noch immer – damit sein Amt missbräuchlich verwendet“.

