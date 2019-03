Viel vor hat der Dorferneuerungsverein Spitz auch im heurigen Jahr. Anlässlich der Jahreshauptversammlung erinnerte Obmann Raimund Pichler an bereits erledigte Projekte. So wurde die erste von drei Schwengelpumpen im Hof des Bürgerspitals montiert, wobei zwei weitere noch am Kirchenplatz und in der Friedhofgasse vorgesehen sind. Die „Aktion Blumenpflege“ wird gemeinsam mit der „familienfreundlichen Gemeinde“ weitergeführt.

Die Johannes-Statue in der Mittergasse ist zu sanieren, und man will sich verstärkt bei den Vorbereitungsarbeiten zur Sanierung des Kirchenplatzes einbringen. Dazu konnte Pichler bereits Studien und Pläne präsentieren, die mit den Teilnehmern der Veranstaltung intensiv diskutiert wurden. „Der Platz wird nicht nur von den Spitzern selbst als einer der schönsten Mitteleuropas bezeichnet“, hat Bürgermeister Andreas Nunzer humorvoll festgestellt. „Wir möchten im Zuge der Sanierung den Menschen wieder Vorrang geben und mit einer ansprechenden Gestaltung der historischen Bedeutung Rechnung tragen.“

Bei der turnusmäßigen Wahl wurde der Vorstand einstimmig bestätigt: Obmann Pichler wird von den Stellvertretern Florian Höllmüller, Karl Lechner und Thomas Özelt (neu) unterstützt. Rupert Leberzipf und Lukas Schöberl zeichnen für die Kassa verantwortlich, Manuela Notz wurde zur Schriftführerin gewählt und tauscht diese Funk tion mit ihrer jetzigen Stellvertreterin Elisabeth Nawratil.