Spitz: Jung und Alt beim Weisenblasen im gemeinsamen Spiel

Den 40-jährigen Bestand feierte die Trachtenkapelle Spitz am Wochenende. Dieses Jubiläum war Anlass dafür, das Weisenblasen in der Wachaugemeinde abzuhalten.

Wetterglück für die Musiker

Neun Gruppen gingen dabei mit jeweils zwei oder drei Stücken auf die Bühne am Kirchenplatz. Das Wetter hielt trotz einiger bedrohlich schwarzer Wolken am Himmel aus, und so konnten alle Bläser ihre Beiträge zu Gehör bringen. Im Anschluss an ihre Darbietungen wurden sie von Bezirkskapellmeisterin Sonja Burchhart zum Gespräch über das Dargebotene gebeten. TK-Spitz-Obmann Christian Axmann überreichte allen zum Andenken an ihre Teilnahme einen in der Caritas-Werkstätte Braunegg handgefertigten Weinkühler aus Ton.

Wösendorfer sehr engagiert

Besondere Erwähnung verdienen die Wösendorfer Weisenbläser, ein Quintett der Trachtenkapelle Wösendorf (Gemeinde Weißenkirchen). BAG-Obmann Martin Aschauer, der moderierte, mit seinen Gföhlern aber auch musikalisch mitwirkte, würdigt sie als besonderen Motor der Weisenblasen-Veranstaltungen: "Sie sind einfach immer dabei!" Noch eine Besonderheit gab es mit einer doppelten Premiere zu vermerken: Mit dem "Wösendorfer Musiholz" trat erstmals eine reine Holzbläsergruppe an, und zudem gab es mit diesen Musikerinnen erstmals eine nur aus Frauen bestehende Formation.

Zehnjährige war die Jüngste

Dass Blasmusik auch die Jugend ansprechen kann, zeigte sich am Auftritt der erst 10-jährigen Julia Braun vom Musikverein Gföhl. Sie spielte nicht nur im Bläserquartett des MV mit, sondern trat gemeinsam mit Franz Holzer auch als Tenorhornduo an. Die Helferinnen und Helfer der TK Spitz sorgten so wie am folgenden Festtag für die Verpflegung der Musikerinnen und Musiker und vieler interessierter, teils sehr fachkundiger Besucher.

Die Teilnehmer:

"Gemischter Satz", Trachtenkapelle Spitz: Leiter Matthias Piewald, Johannes Piewald, Mario Buber, Josef Höfinger

Leiter Matthias Piewald, Johannes Piewald, Mario Buber, Josef Höfinger Blechbläserquartett, Musikverein Gföhl: Leiter Franz Holzer, Colin Berger, Martin Aschauer, Julia Braun

Leiter Franz Holzer, Colin Berger, Martin Aschauer, Julia Braun Tenorhornduo, Musikverein Gföhl: Leiter Franz Holzer, Julia Braun

Leiter Franz Holzer, Julia Braun Weisenbläser des Musikverein Mühldorf: Leiter Gerald Vieghofer, Philipp Martin, Franz Hofstetter, Christian Weber

Leiter Gerald Vieghofer, Philipp Martin, Franz Hofstetter, Christian Weber Duo des Musikvereins Mühldorf: Leiter Christian Weber, Philipp Martin

Leiter Christian Weber, Philipp Martin Tenorhornduo des Musikvereins Mühldorf: Leiter Gerald Vieghofer, Philipp Martin

Leiter Gerald Vieghofer, Philipp Martin "Last Minute Brass" des Musikvereins Lichtenau: Leiter Christian Ederer, Lisa Geyer, Friedrich Albert, Thomas Ederer, Leonie Giessriegl

Leiter Christian Ederer, Lisa Geyer, Friedrich Albert, Thomas Ederer, Leonie Giessriegl "Wösendorfer Musiholz" der Trachtenkapelle Wösendorf: Leiterin Marina Gramel, Barbara Eigl, Katharina Emler, Theresa Pell, Lisa Unger

Leiterin Marina Gramel, Barbara Eigl, Katharina Emler, Theresa Pell, Lisa Unger Weisenbläser der Trachtenkapelle Wösendorf: Leiter Michael Machherndl, Thomas Machherndl, Stefan Machherndl, Manfred Steinkleiber, Peter Machherndl

