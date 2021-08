„Wir wollen mit den Rollfähren den Austausch zwischen den beiden Donauufern gezielt fördern und ein Stück näher zusammenkommen“: Spitz-Bürgermeister Andreas Nunzer hat gemeinsam mit den Gemeinden Weißenkirchen und Rossatz-Arnsdorf ein Projekt (Leaderregion Wachau-Dunkelsteinerwald) zur Belebung der Rollfähren in der Wachau initiiert.

Mit den beiden Donaufähren Spitz-Arnsdorf und Weißenkirchen-St. Lorenz ist es seit knapp 100 Jahren möglich, die Donau zu überqueren. Sie waren immer ein wichtiges kulturelles Verbindungsglied zwischen den beiden Donauufern – vor allem, als es noch einen gemeinsamen Gerichtsbezirk gab und auch, als von Arnsdorf aus die Schule in Spitz besucht wurde.

Ein gewichtiges Argument in Zeiten der Klimakrise ist der emissionsfreie Betrieb der Rollfähren: Sie werden ausschließlich durch die Fließkraft der Donau angetrieben. Das möchte man in Zukunft noch stärker betonen und eine Werbekampagne für die verstärkte Nutzung der Fähren starten. So könnte man beispielsweise auch für den täglichen Einkauf die Rollfähre nutzen und damit Autofahrten sparen. Erweiterte Fährzeiten könnten etwa Heurigenbesuche am anderen Donauufer ermöglichen.

Mit der Erstellung eines Maßnahmenplans wurde die Firma im-plan-tat aus Krems beauftragt. Das Projekt wird vom Land Niederösterreich und der EU (Leader) unterstützt.