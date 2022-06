Pfarrer-Wechsel: Neue Aufgabe für Peter Rückl

„Mit 1. September 2022 wird es in den Pfarren Spitz an der Donau und Mühldorf-Niederranna zu personellen Veränderungen kommen“: Per Brief informierte das Generalvikariat St. Pölten darüber, dass Pfarrer Peter Rückl die Pfarren Grainbrunn, Sallingberg und Großreinprechts übernehmen wird. Als neuer Seelsorger kommt Krzysztof Nowodczynski, Moderator in Ybbs und Säusenstein, in die Wachau.

Dort war er nur zwei Jahre: 2020 hat er den beliebten Ybbser Stadtpfarrer Hans Wurzer abgelöst und jetzt um seine Versetzung gebeten. Die Gründe dürften interne Probleme sein, wie die NÖN Melk berichtet. Kritik gab es zuletzt auch daran, dass Nowodczynski wenige Feste veranstaltete, die Maiandacht war in diesem Jahr überhaupt ausgefallen.

Peter Rückl, aus Bayern stammend, seit 14 Jahren in der Wachau tätig, zuerst in Wei ßenkirchen/Wösendorf sowie auch Weinzierl und St. Johann, seit September 2017 Pfarrer von Spitz und Mühldorf, weiß von den geplanten Priester-Rochaden, die seiner Kenntnis nach durch einen Pfarrermangel im Mostviertel ausgelöst wurden. Er jedenfalls sieht seine Übersiedlung (ab 1. September) und neue Aufgabe im Waldviertel gelassen: „Wenn mich der Herr Bischof dort braucht, geht man natürlich.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.