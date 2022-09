Obmannwechsel nach 25 Jahren: Franz Lechner ist neuer „Schloss-Chef“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Unglaublich, was wir alles geschafft haben“: Franz Machhörndl, Gründungsobmann des Vereins zur Erhaltung und Revitalisierung des Schlosses zu Spitz, konnte auf 25 erfolgreiche Jahre zurückblicken, bevor er sein Amt in die Hände von Franz Lechner (er war bislang als Beirat im Verein tätig) legte. Dessen Stellvertreter ist Architekt Andreas Gattermann, der die Umbau- und Sanierungsarbeiten von Beginn an mit seiner fachlichen Expertise unterstützt hat.

1979 hatte die Gemeinde das Schloss von der Stadt Wien gekauft. Es war in schlechtem Baustand, ein Verwendungszweck musste gefunden werden. Zuerst stand die Sanierung an: Mithilfe einer jährlichen Finanzspritze der Gemeinde und Förderungen von Bund und Land wurde das große Vorhaben begonnen. Die Gewölberäume im Erdgeschoß mit neuer Sanitäranlage, der Parkplatz im Schlossgarten, der Schlosshof, die Fassadenerneuerung waren die ersten Projekte.

Die Renovierung der Räumlichkeiten und vor allem des großen Renaissancesaales im Obergeschoß war eine Mammutaufgabe, konnte 2004 „nach den Einsätzen vieler, vieler freiwilliger Helfer und mit den Erlösen zahlreicher Veranstaltungen wie beispielsweise der Adventmärkte abgeschlossen werden“, berichtete Machhörndl.

Auch danach gab es immer wieder kleinere (Gewölbestüberl, Judentempel ...) und größere Baumaßnahmen (Einbau eines Liftes), sodass das Schloss heute neben den an Donau-Tourismus, Welterbegemeinden-Verein und Arbeitskreis Wachau vermieteten Räumlichkeiten als Veranstaltungsort beispielsweise für Hochzeiten viel gefragt ist.

