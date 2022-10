Renovierung dokumentiert: Ruine Hinterhaus in Wort und Bild

Die Ruine Hinterhaus befindet sich seit 1971 in Besitz der Marktgemeinde Spitz – sie hatte das damals ziemlich baufällige Gebäude von den Österreichischen Bundesforsten erworben.

Auf Initiative von Bürgermeister Franz Hirtzberger wurde dann 1977 die dringend notwendige Sanierung durch den Verkehrsverein unter der Leitung von Obmann Franz Machhörndl begonnen. Umfassende Instandsetzungsarbeiten, vom Entfernen von Sträuchern und Schutt, vom Wiederaufbau der Mauern, der Zinnen des Bergfrieds und der Steingewölbe über dem Burgkeller (unter Verwendung vorhandener Steine) bis zum Freilegen einer Zisterne und der Errichtung eines neuen Zugangs, waren notwendig. Es musste sogar eine Drahtseilbahn montiert werden, um Material in die Burg bringen zu können. Abschließend wurde eine Ruinenbeleuchtung installiert.

Franz Machhörndl weist darauf hin, dass all die Arbeiten mit Unterstützung der Gemeinde und im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt wurden und auch Fördergelder lukriert werden konnten.

Er hat nun eine bebilderte Publikation vorgelegt, in dem er Geschichte und Restaurierung der Ruine Hinterhaus dokumentiert. Erhältlich ist die Broschüre (à 5 Euro) am Gemeindeamt, in der Tourismusinformation, im Schifffahrtsmuseum und im Geschäft von Margit Stierschneider.

Der gesamte Erlös wird für die Erhaltung der Ruine Hinterhaus verwendet.

