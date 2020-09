Das Wertstoff-Sammelzentrum in der Siedlung Erlahof soll geschlossen werden. Die Sicherheit sei nicht mehr gegeben, das Risiko im Brandfall zu groß und daher nicht mehr tragbar, so das Ergebnis der jüngsten behördlichen Überprüfung durch die Bezirkshauptmannschaft Krems. Als letzter Öffnungstag wird laut Gemeinde-Homepage der 28. September angeführt. Aber wohin sollen die Spitzer mit ihrem Sperrmüll, den Eisenresten, Kartonagen, Holzabfällen und auch Problemstoffen?

Sie müssen eine weite Reise in Kauf nehmen, denn in der ganzen Wachau gibt es nur wenige Sammelzentren. In Aggsbach Markt betreibt der GUV eine – allerdings mitten im Ortsgebiet. In Mühldorf gibt es ebenfalls eine Sammelstelle – sie soll ab Oktober dann an drei Tagen offen haben. Oder man muss mit seinem Müll noch weiter, in andere Sammelzentren des Bezirkes, fahren.

Seit Jahren laufen Bemühungen, einen neuen Standort zu finden. Bislang ergebnislos. „Wir suchen 3.000 bis 5.000 m² Fläche für die Errichtung eines Wertstoffzentrums am nördlichen Donauufer. Ein sehr schwieriges Unterfangen in der Wachau!“, so GUV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert.

Die Spitzer haben nun eine Bürgerinitiative für den Verbleib der Sammelstelle in Spitz gestartet. „Eventuell können wir eine Lösung von Feuerwehrseite anbieten, um die Sicherheit zu optimieren“, führt FF-Kommandant Thomas Murth derzeit Gespräche mit der Gemeinde und der Bezirkshauptmannschaft.