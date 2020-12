Führungswechsel in der Rotkreuz-Ortsstelle: Bernhard Müller, der seit 2015 die Leitung überhatte, übergab an Lisa Tauber. Sie ist seit 2012 ehrenamtliche Mitarbeiterin, mittlerweile Notfallsanitäterin und auch im Kremser Rotkreuz-Team verankert. Müller, der beim Roten Kreuz seit über 20 Jahren freiwillig im Einsatz steht, bleibt Stellvertreter. Bei der Wahl, die übrigens alle fünf Jahre stattfindet, wurden weiters Daniela Dworschak, Susanne Gafko, Thomas Glassner, Karl Lackner, Martina Machhörndl, Theresa Machhörndl, Heinrich Schwertl- Gruber, Johannes Völk und Petra Völk in den Ortsstellenausschuss gewählt. Dem Roten Kreuz Spitz gehören derzeit 38 freiwillige Mitarbeiter an.

Bezirksstellenleiter Paul Brunner und Stellvertreter Markus Pöschl überreichten gemeinsam mit Müller Auszeichnungen und Beförderungen: Die Stundenspange in Bronze (für 1.000 Einsatzstunden) erhielten Christian Müller und Josef Prankl. Die Stundenspange in Silber (2.500 Stunden) ging an Wolfgang Fuchs.

Zur Helferin befördert wurde Theresa Machhörndl. Das Dienstjahresabzeichen in Bronze (10 Jahre) nahmen Claudia Bruch, Gregor Grossinger, Romana Kurz, Judith Pachschwöll, Harald Jell, Stefan Kurz, Susanne Gafko, Petra Völk und Daniela Dworschak entgegen.