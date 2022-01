Spitz setzt heuer auf den "Marillensommer"

Zum vieren Mal seit seinem Bestehen wurde der Marillenkirtag, eine der touristisch zugkräftigsten Veranstaltungen in der Wachau, für heuer abgesagt. Er hätte vom 22. bis 24. Juli in stattfinden sollen.

Ganzer Monat für Marille

Doch der optimistische Blick in die Zukunft gilt aber beim Veranstalter, dem Tourismusverein (TV) Spitz, nicht nur der Neuauflage 2023 mit Schwerpunkt auf Kulinarik und Wein. Auch heuer soll noch ein Fest zu Ehren der orangen Frucht, mit der sich die Wachau seit Langem identifiziert, steigen. Vom 1. bis 24. Juli findet nämlich erstmalig der Spitzer Marillen-Sommer statt.

Vierte Absage seit 1950!

"Der aktuelle Pandemieverlauf und die damit verbundenen behördlichen Maßnahmen rund um COVID19 machen eine reibungslose und sichere Umsetzung des Marillen Kirtags für 2022 leider nicht möglich", bedauert der geschäftsführende Obmann des TV Spitz, Ewald Stierschneider jun. "Daher waren wir gezwungen, den Marillenkirtag zum erst vierten Mal in seiner 70-jährigen Geschichte abzusagen."

Gemeinde als Veranstalter

Die Entscheidung wurde vom Verein gemeinsam mit der Marktgemeinde Spitz nach jüngsten intensiven Gesprächen getroffen. Zukünftig wird die Marktgemeinde Spitz die organisatorischen Agenden des "neuen" Marillenkirtags übernehmen und nach außen hin als Veranstalter auftreten. Stierschneider: „Der Tourismusverein Spitz fungiert seit 1950 als Veranstalter des Spitzer Marillen Kirtags. Die Grundgedanken damals waren, den Marillenabsatz anzukurbeln und die Wachauer Marille bekannt zu machen."

Zuletzt tausende Gäste

Was mit einem kleinen Grätzelfest am Kirchenplatz mit Kirtagsbaum begann, wuchs zu einem Regionsfest mit tausenden Besucher, welches bis heute über die Grenzen hinaus bekannt ist und enorme Wertschöpfung für die Region Wachau erzielt. Nun aber musste der Verein bekennen, dass das bisherige Format des Spitzer Marillen Kirtags, welches ständig weiterentwickelt wurde, allein nicht mehr machbar ist. Zahlreiche Auflagen - auch in Verbindung mit COVID19 -, damit verbundene Kosten sowie das Wetterrisiko, erschweren eine wirtschaftlich tragbare Umsetzung.

Gäste sollen länger bleiben

Weiteres gelte es, die Nächtigungsdauer der Gäste in Spitz auf mindestens drei Nächte zu erhöhen, was mit einem dreitägigen Fest nicht möglich sei. "Daher haben wir gemeinsam mit der Gemeinde in der Sitzung im Jänner beschlossen, dass alle zukünftigen organisatorischen Agenden an die Gemeinde übergehen werden", heißt es von Stierschneider und seinem Stellvertreter im Tourismusverein, Paul Reiböck. Der Fokus wird neben anderen Aktivitäten künftig auf den Marillensommer über den gesamten Juli gelegt.

Marizillo, Marillarium, Marillarte

Was geplant ist, verbirgt sich hinter den teils rätselhaften Begriffen Marillarium, Marizillo, Marillen-Donau-Lounge und Marillarte. Die Spitzer Dämmerschoppen, wöchentliche Jubiläums- und Vereinsfeste sowie das Festival Glatt & Verkehrt bilden das Programm zum Spitzer Marillensommer 2022. Nähere Informationen dazu gibt es ab April im Internet.

www.marillensommer.at

