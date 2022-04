Sonderausstellung: Wachaumaler im Museum

Werbung

Mit einer Sonderausstellung startet das Schifffahrtsmuseum im Erlahof in die diesjährige Saison: Erinnert wird an den Wachaumaler Rudolf Weber (1872–1949), einen gebürtigen Wiener, Schüler von Eduard Peithner von Lichtenfels. Weber war um 1900 nach Spitz übersiedelt, wo er 20 Jahre lebte (und dann nach Krems zog und dem Wachauer Künstlerbund angehörte). Er malte die Häuser, Szenen und Landschaften (vor allem der Umgebung von Spitz) in jenem romantischen Stil, der infolge das „Bild der Wachau“ mit prägen und den Bewohnern und Touristen die Augen für die Schönheit der Region öffnen sollte. Aus Privatbesitz stammen die Gemälde (Aquarelle, Gouache- und Ölbilder), die im Schifffahrtsmuseum zu sehen sind. Erich Steiner, ehemaliger Obmann des Museums, und Kunsthistoriker Herbert Giese haben die Schau initiiert und auch kuratiert, die anschließend im Museum Krems fortgesetzt wird. Und es gibt auch einen Ausstellungskatalog.

Das Schifffahrtsmuseum ist bis 31. Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Man erhält Einblick in Technik und Geschichte der historischen Donauschifffahrt auch anhand zahlreicher Schiffsmodelle. Auch Führungen werden angeboten.

