Der „Rudi“ scheint nach mehreren Operationen jetzt doch über dem Berg, aber seine Besitzer werden noch lange an den Vorfall denken, der sich am 9. September ereignet hat: Ein Jagdhund hat den kleinen 10-jährigen Parson-Russell-Terrier beinahe totgebissen.

„Ja, der Rudi lief frei im Heurigenlokal herum“, gibt die Besitzerin zu (ihr Hund war in Begleitung ihrer Mutter und einiger Freunde beim Heurigen Gritsch in der Laaben zu Besuch). „Er hat alle freundlich und schwanzwedelnd begrüßt. Und dann hat ihn der fremde Hund an der Kehle gepackt und beinahe totgebissen.“ Der Jagdhund war angeleint und lag bei seinem Herrl unter dem Tisch.

Es war die Art und Weise, wie der Hundebesitzer (anscheinend ein Jäger, nicht aus der Gegend) auf den Vorfall reagiert hat, die die Besitzerin von Rudi auf die Palme bringt: Der habe nur gesagt „Selber schuld“, sei nicht mal aufgestanden, habe kein Wort des Bedauerns geäußert, keine Namen/Nummern zwecks versicherungstechnischer Schadensregulierung hinterlassen. „Ich möchte ihn gern sprechen und ihm erklären, dass man menschlich so nicht miteinander umgeht!“, hofft die Besitzerin nun auf Zeugen-Hinweise (#sonichtmeinlieberherr).