Ukraine-Hilfe: Großes Netzwerk, viele private Helfer

An die 50 Geflüchtete aus der Ukraine – es kommen vor allem Großeltern und Mütter mit ihren Kindern – sind es mittlerweile, die in den vergangenen Wochen in Spitz und Joching Schutz und Quartier gefunden haben.

Cornelia Paul betreibt den Verein Mosaik Wachau. Foto: Martin Kalchhauser

Organisiert und koordiniert werden Aufnahme und Betreuung von der privaten Gruppe „Spitz für Ukraine“ und vom Verein „Mosaik Wachau“. Da werden private Wohnungen gesucht und eingerichtet, Lebensmittel von der „Team Tafel“ Ottenschlag und Langenlois organisiert, Gutscheine von SPAR und CarLa Krems besorgt, Bekleidung wird gesammelt und verteilt, im Pfarrhof gab es ein Willkommenscafé. Die aus der Ukraine Ankommenden müssen in St. Pölten bei der Polizei registriert werden – Fahrten werden organisiert, bei den Formalitäten wird bestmöglich geholfen, Kontakt zu anderen Hilfsorganisationen wird hergestellt. Kinder werden in Kindergärten und Schulen (in der Volksschule und Mittelschule Spitz, auch in Kremser Schulen) angemeldet, erste Deutschkurse werden organisiert.

Im Mittelpunkt dieser Willkommenskultur steht Gemeinderätin Conny Paul aus Schwallenbach: Bei ihr laufen die Fäden zusammen, sie hilft schon seit Jahren mit ihrem Verein „Mosaik Wachau“ ( www.mosaik-wachau.at ) Geflüchteten, hat viel Erfahrung in der Organisation. Und sie wird von einem großen Netzwerk unterstützt, in das neben vielen privaten Helfern und Quartiergebern auch Pfarre und Gemeinde eingebunden sind.

„Ein unglaublicher Kraftakt, den sie da leistet“, wird ihr von ihren Mitstreitern attestiert. Für sie selbst ist dieser Einsatz „selbstverständlich“ – sie würde sich aber viel mehr Unterstützung von offizieller (Landes-)Seite wünschen.

