Verheißungsvoller Lesestart in der Region Krems

Sorgt seit geraumer Zeit normalerweise Trockenheit in den Sommermonaten für Probleme in den Weingärten, war es heuer das Schlechtwetter im September, das Sorgenfalten auf die Stirn der Winzer trieb. „Der Regen hat uns alle sehr gefordert“, berichtet der Obmann des Regionalen Komitees Kremstal und Obmann-Stellvertreter des NÖ Weinbauverbandes, Leopold Müller aus Krustetten, der trotzdem von einem „super Wetterjahr“ spricht, weil es keinen Hagel oder Frost gab.

Im Vorteil seien alle Betriebe gewesen, die ihre Weingärten intensiv bewirtschaften, sagt er und betont: „Das ist nicht überall so!“ Selektiv zu lesen sei heuer entscheidend, um gute Ergebnisse erzielen zu können. Bedeutet in der Praxis: Einmal per Hand „durchlesen“ und erst danach den Traubenvollernter einsetzen. Dass die im Kremstal weit verbreitete Lesemaschine mancherorts verpönt ist, kann Müller nicht nachvollziehen: „Genau in diesem Jahr ist sie wichtig, weil man so viel Schlagkraft hat.“

Wir werden nicht drumherum kommen, die Preise leicht anzupassen.

Große Freude herrscht bei ihm über den prognostizierten Wetterumschwung. Kommt tatsächlich der goldene Herbst, werde sich das sehr positiv auf die Reife auswirken. Müller blickt einem „Spitzenjahrgang“ mit „moderatem Alkoholgehalt“ entgegen und rechnet damit, in der ersten Novemberwoche alle Trauben im Keller zu haben. Bei den Flaschenpreisen denkt der Chef des Familienbetriebs mit 130 Hektar Rebfläche eine Erhöhung um „zehn bis 20 Cent“ an, was auf die stark gestiegenen Betriebskosten zurückzuführen sei.

Auch beim Weingut Deim in Schönberg werden die steigenden Treibstoff- und Energiekosten ins Gewicht fallen: „Wir werden nicht drumherum kommen, die Preise leicht anzupassen“, sagt Gerhard Deim. Der Jungwinzer aus dem Kamptal erwartet von der Lese 2022 vergleichsweise „frischere Weine mit weniger Alkohol.“ Im Gegensatz zu seinem Kollegen aus dem Kremstal rechnet er damit, schon Mitte Oktober den Großteil der Ernte hinter sich zu haben.

Die Domäne Wachau startete indes am 14. September mit der Lese und teilte mit, dass „Geduld die Devise der Stunde“ sei. Durch das Regenwetter seien in den ersten Tagen bei der Durchlese nur sporadisch kleine Mengen an Grünem Veltliner und Co. eingebracht worden.

