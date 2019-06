Das Gütesiegel „Lese.Kultur.Schule“ wurde heuer an 60 Volksschulen in Niederösterreich verliehen – darunter befinden sich gleich drei Volksschulen aus der Region: Gföhl, Lichtenau und St. Leonhard/Hw. Aus dem gesamten Bezirk Krems-Land und -Stadt wurden in Summe nur vier Schulen ausgezeichnet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte bei der Preisverleihung, dass „Lesen eine Werteinstellung ist“ und dass nicht nur die Deutsch-Lehrer, sondern das gesamte Lehrerteam einer Schule für die Lesekompetenz der Schüler verantwortlich sind: „Die Verleihung des Gütesiegels ist hart verdient und zahlt sich im Sinne der Schüler aber in jedem Fall aus.“

Das Gütesiegel wurde für die Volksschulen Gföhl und Lichtenau von der Direktorin Margot Stastny-Braun und Elfriede Peneder entgegengenommen. Für die Volksschule St. Leonhard/Hw. war die Schulleiterin Elisabeth Steinwender mit ihrem Team vor Ort. Bildungsdirektor Johann Heuras gratulierte den geehrten Volksschulen sehr herzlich.