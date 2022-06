Albert Kisling rechnet ab

Das kam überraschend: Stadtrat Albert Kisling tritt aus der SPÖ aus und wird nicht bei der Gemeinderatswahl am 4. September kandidieren ( wir berichteten ). Am 29. Juni absolviert der 59-Jährige als „wilder Abgeordneter“ seine letzte Gemeinderatssitzung. Eine Rückkehr in die Politik schließt Kisling aus.

Hintergrund ist ein Zerwürfnis mit Bürgermeister Reinhard Resch, der den Langzeit-Mandatar auf der Kandidatenliste für den Urnengang im Spätsommer lediglich auf Platz elf gereiht hätte. Bei der Wahl im Jahr 2017 hatte Kisling noch auf Platz fünf kandidiert. „Ich habe so viel für diese Stadt gemacht. Wenn das Wertschätzung ist, dann ist für mich alles vorbei. Mir sind falsche Versprechungen gemacht worden.“

Bürgermeister Reinhard Resch kündigt ein Gespräch mit Kisling an. Foto: Martin Kalchhauser

Stadtchef Resch weist diese Darstellung seines langjährigen Mitstreiters zurück. Keinem der bewährten Kräfte sei im Vorfeld „etwas versprochen oder zugesagt“ worden, außerdem sei die Listenerstellung für die Gemeinderatswahl „kein Ausdruck einer zukünftigen Verteilung der Stadtsenatsmandate.“ Bei einer Sitzung des SPÖ-Stadtparteivorstands sei die Liste mit einer Gegenstimme angenommen worden.

Kisling war seit 2007 im Gemeinderat vertreten und ab 2012 Stadtrat für die Ressorts Umwelt und Sport. Auf 15 Jahre Politik blickt er zwiegespalten zurück: „Es war wirklich toll, für die Stadt, in der ich geboren bin, etwas bewegt haben zu können. Die Politik ist in all der Zeit bürgernäher geworden. Allerdings ist zu wenig und vieles zu langsam passiert.“ In Krems gebe es die Chance, „noch viel innovativer und mutiger Politik zu machen“, meint Kisling. Sein Wunsch: „Große Sachen angehen ohne Angst zu haben, ob man Geld vom Land bekommt oder nicht.“

Bürgermeister Reinhard Resch gibt sich trotz der kritischen Worte versöhnlich und kündigt ein persönliches Gespräch an: „Stadtrat Kisling macht in seinem großen Ressort sehr gute Arbeit. Ich bedaure seinen Schritt.“

