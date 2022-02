SPÖ-Mann tritt nach Entgleisung zurück

Mit einem Facebook-Kommentar, in dem er Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als "Puffmutter" bezeichnet hat, sorgte der Kremser SPÖ-Gemeinderat Klaus Bergmaier vor rund zwei Wochen für Kopfschütteln.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner kritisierte die Entgleisung als "weiteres Beispiel" für eine "scheinheilige Diskussion, die von Teilen der SPÖ" geführt werde und forderte Bürgermeister Reinhard Resch und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl auf, für einen "maßvollen Ton in der SPÖ zu sorgen".

Resch: "Will Schaden für Partei gering halten"

Bergmaier, der das Posting einige Tage, nachdem er es verfasst hatte, löschte, entschuldigte sich für seine "unentschuldbare und indiskutable Wortwahl" und nahm die Aussage "mit dem Ausdruck des Bedauerns" zurück.

Mit 1. März legt er auch sein Mandat als Gemeinderat in Krems zurück, wie Stadtchef Resch der NÖN gegenüber bestätigte. "Er will damit den Schaden für die Partei so gering wie möglich halten." Die Nachfolge sei noch nicht geklärt. Bergmaier selbst wollte seinen Rücktritt nicht kommentieren.

