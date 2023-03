Mitterau-Weinzierl/Krems: Großer Erfolg für Aktion für Erdbebenopfer

Bereits Mitte Februar starteten die SPÖ Mitterau-Weinzierl und die Sozialistische Jugend (SJ) Krems einen gemeinsamen Spendenaufruf für die Opfer. Rasch konnte eine Lkw-Ladung an dringend benötigten Hilfsgütern im Wert von über 5.000 Euro zusammengetragen werden.

Güter rasch zu Opfern gebracht

Die gespendeten Güter wurden unmittelbar über das türkische Konsulat weitergeleitet wurden und bereits in der Erdbebenregion angekommen sind. Gemeinderat Kemal Yayla, Vorsitzender der Sektion Mitterau-Weinzierl, und Gemeinderat Mert Özsecgin, der Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Krems, freuen sich über den tollen Erfolg und sind den offenherzigen Kremsern sehr dankbar. „Am besten hilft man den Opfern allerdings jetzt mit einer Spende“, so Özsecgin und Yayla.

Am effektivsten hilft Spendengeld

So hat beispielsweise die Volkshilfe die Möglichkeit, mithilfe von Spenden aus Österreich dringend benötigte Güter für die Opfer direkt an Ort und Stelle zu besorgen und zu verteilen. So kommt wichtige weitere Hilfe wesentlich rascher und vor allem zielgerichtet an. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.volkshilfe.at. Wer einen Beitrag leisten möchte, kann dies auf das Spendenkonto bei der BAWAG, AT77 6000 0000 0174 0400, tun. Kennwort: Soforthilfe für Erdbebenopfer. Infos kann man auch mit einem Mail an spenden@volkshilfe.at oder unter dem Servicetelefon 0800/4000 11.

