40 Vorlesungen, 54 Workshops: Junge Uni feierlich abgeschlossen

250 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren konnten bei der Jungen Uni am IMC Krems eine Woche lang in die faszinierende Welt der Wissenschaft und Forschung eintauchen. Bereits zum 16. Mal fand diese von im Juli am Campus des IMC Krems statt. Am Ende der Woche wissen die Jungakademiker nun wie es ist, einmal Hochschulluft zu schnuppern, von richtigen Professoren zu lernen und mit ihnen zu forschen und zu experimentieren.

Gelöbnis geleistet, Hüte geworfen

Wie die „Großen“ schlossen die Jungstudierenden ihr Studium mit einer Sponsion im Veranstaltungssaal des IMC Krems ab. Wichtigste Programmpunkte dabei waren das feierliche, mit der lateinischen Formel „Spondeo“ eingeleitete Gelöbnis, „das ganze Leben lang neugierig zu bleiben und immer Interesse an Wissenschaft und Forschung zu zeigen“ sowie das Werfen des Sponsionshutes. Ein weiteres Highlight war das Video der Jungen Uni, welches die Erlebnisse der letzten Tage zusammenfasste. Mit den Jungakademiker feierten unter anderem IMC-Geschäftsführer Udo Brändle, der akademische Leiter Martin Waiguny, Lehrende und Workshopleiter sowie Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Höchste Qualität zu günstigem Preis

Dank der vielen Förderer und Sponsoren belaufen sich die Kosten der Jungen Uni für die Eltern auf nur neun Euro pro Kind, gleichzeitig wird ein abwechslungsreiches Programm von höchster Qualität geboten. Die Teilnehmenden der Jungen Uni konnten bei den 40 Vorlesungen und in den 54 Workshops die Faszination des Lernens und Wissens erleben. Heuer stand die Junge Uni unter dem Motto „Stay Curious“. „Für das Motto ,Stay Curious' („Bleib neugierig!“, Anm.) haben wir uns heuer entschieden, da es uns besonders wichtig ist, die Kinder neugierig in Bezug auf Wissenschaft und Forschung zu machen“, erklärt die Projektleiterin Sabine Steinkellner. Zusätzlich machten verblüffende Experimente und spannende Projekte den Jungstudierenden Lust auf den Uni-Alltag. Auf sie wartete ein Pool an interessanten Workshops wie beispielsweise „Backstage im Krankenhaus“, „Von Julius Cäsar zu Bitcoin“, „Mechatronik begreifen“ oder „Physik ist ,cool' – Experimente mit Trockeneis“.

Schultaschenaktion für Ukraine-Kinder

Auch heuer wurden in Kooperation mit der Stepic CEE Charity Organisation powered by RBI Group wieder gebrauchte Schultaschen gespendet. Die Kinder der Jungen Uni konnten diese zum IMC Krems mitbringen und abgeben. Die Schultaschen werden von der Firma METRO gefüllt und danach an rumänische und aus der Ukraine geflüchtete Kinder gespendet.

Pionierprojekt von UNESCO ausgezeichnet

Die Junge Uni wurde 2006 als erste Jugenduniversität Niederösterreichs vom IMC Krems ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich erfolgreich durchgeführt. Mehr als 2.500 Jungstudierende konnten bisher für Themenbereiche wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Management, Biotechnologie, IT und Sprachen begeistert werden. 2008 wurde das Projekt von der UNESCO als österreichisches Dekadenprojekt für Nachhaltigkeit ausgezeichnet und ist mittlerweile mit weltweit über 150 Kinder- und Jugendunis in einem Netzwerk.