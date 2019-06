Sechs öffentlich zugängliche Defibrillatoren gibt es jetzt im Gemeindegebiet von Spitz, die im Notfall den Ersthelfern für den Einsatz als schnelle Hilfe bei Herzstillstand zur Verfügung stehen. Zu den zwei bisherigen Geräten im Foyer der Sparkasse (Hauptstraße 22) und in der Kapelle in Vießling kamen nun vier weitere dazu, die auf dem Kirchenplatz in Spitz, bei der Rotkreuz-Ortsstelle (bzw. Feuerwehrhaus), im Buswartehaus in Gut am Steg sowie in Schwallenbach beim Kinderspielplatz montiert wurden.

Dass die „Defi-Dichte“ nun so groß ist, ist Rotkreuz-Ortsstellenleiter Bernhard Müller und Notfallsanitäter Oliver Leberzipf als Initiator der Aktion zu verdanken, die zahlreiche Vereine und Firmen als Sponsoren gefunden haben.

Im Zuge der ersten „Spitzer Flaniermeile“ wurden die neuen Defibrillatoren der Bevölkerung präsentiert, wo auch gleich die Funktionsweise eines Defibrillators erläutert wurde und gemeinsam mit den Sanitätern Erste-Hilfe-Maßnahmen geübt werden konnten.