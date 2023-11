Jaidhof: Leopoldilauf geht in „vierte Runde“

Der „Indian Summer“ verwandelt den Schlosspark in Jaidhof jedes Jahr in ein besuchenswertes Plätzchen in der Kampseen-Region. Laufbegeisterte und Nordic Walker erwartet am 18. November zum vierten Mal ein einzigartiges Lauferlebnis im Ambiente des Schlosses Jaidhof.

Startschuss ist um 9.30 Uhr

Die Kinder- und Jugendbewerbe starten um 9.30 Uhr, die Nordic Walker gehen um 9.40 Uhr auf die Strecke. Der Startschuss für den Hobby- und Hauptlauf mit Distanzen von drei beziehungsweise neun Kilometern erfolgt um 11 Uhr.

Leopoldilauf-Holzmedaille als Geschenk

Die Online-Voranmeldung auf www.leopoldilauf.at ist ab sofort möglich. Alle Teilnehmer erhalten die Leopoldilauf-Holzmedaille. Als Startergeschenk warten Produkte aus der Region (solange der Vorrat reicht).