Die Schauspiellegende Erni Mangold, die bislang in über 60 Filmen und 20 TV-Produktionen zu sehen war, lebt seit über 30 Jahren in St. Leonhard am Hornerwald.

Dass sie seit jeher ein sehr agiler Mensch war, beweist die 93-jährige auch heute noch: Sie nimmt sich täglich für morgendliche Bewegung und Gymnastik Zeit – ihre Bewegungseinheiten macht sie während der Corona-Zeit zu Hause. Sonst nutzt sie auch das Angebot im nahegelegenen Gars am Kamp. Wichtig sind ihr außerdem ausgiebige Spaziergänge in der Natur.

„Ich brauche nicht wegzufahren – ich habe vom Nahversorger bis zum Arzt alles im Ort!“, so das Schauspiel-Urgestein zur aktuellen Situation. Sie wäre in Kürze in München wieder vor der Kamera gestanden – diese TV-Produktion wurde aber verschoben.

Sorgen macht sie sich um viele Künstler-Kollegen: „Die Kultur leidet derzeit besonders – obwohl in der Politik immer darüber gesprochen wird, tut kaum jemand etwas dafür!“ Vor allem kleine Theater sieht Mangold derzeit unter enormem finanziellem Druck. Kultur ist aus ihrer Sicht ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor.