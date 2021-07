Eine riesige Fangemeinde begrüßte am 1. Juli den Helden der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, Christoph Baumgartner in seiner Heimat.

"Ein unbeschreibliches Gefühl"

Die Marktgemeinde St. Leonhard organisierte für den Fußballprofi, der Österreich mit seinem Tor bei der Europameisterschaft gegen die Ukraine ins Achtelfinale schoss, kurzfristig ein Willkommensfest. Wie es sich angefühlt hat, das Siegestor bei der EM zu schießen? „Einfach unbeschreiblich, weil man weiß, dass man vielen Menschen mit dem Tor eine Freude gemacht hat!“

"Baumi" vermisste die Fans

Bei der letzten EM vor fünf Jahren war "Baumi"; wie ihn seine Freunde nennen, noch als Zuschauer dabei. Nun ist er aktiver Spieler der ÖFB-Elf. „Es war unglaublich, für Österreich im Achtelfinale im Wembley-Stadion in London spielen zu dürfen – schade war nur, dass aufgrund der Corona-Pandemie im Stadion nur wenige Fans aus Österreich mit dabei sein konnten“, so der Sportler.

Erlebnis für den Nachwuchs

Christoph Baumgartner stand gleich nach seiner Ankunft überaus geduldig für Fotos und Autogramme der Nachwuchsfußballer des USV St. Leonhard zur Verfügung. Das Zusammentreffen mit den jungen Sportlern war dem Torschützen ein besonderes Anliegen, da er selbst im Alter von vier Jahren mit dem Fußballspielen begonnen hatte. Im Anschluss wurde Baumgartner am stark bevölkerten Leonharder Hauptplatz von seinen Freunden, seiner Familie und seinen Fans begrüßt.

Karriere nachgezeichnet

Bürgermeisterin Eva Schachinger ließ in ihrer Willkommensrede die Karriere des Fußball-Jungstars Revue passieren: Die Volksschule besuchte er im Heimatort, ehe er in die Sporthauptschule nach Gars wechselte. Mit Bruder Dominik und Cousin Stefan Feiertag wurde im Garten eifrig Fußball gespielt. Ab 2005 spielte er für den SV Horn, ehe er 2012 in die Fußballakademie St. Pölten wechselte.

"Es liegt an der guten Luft"

Seit 2017 steht er bei der TSG Hoffenheim in Deutschland unter Vertrag. „Christoph ist einer von nur sieben Österreichern, der für unser Land jemals ein EM-Tor geschossen hat“, so die Ortschefin stolz. Ob es am Wasser in St. Leonhard liegt, dass es vor Ort so viele Fußball-Talente gibt? Diese Frage ließ Baumgartner die Bürgermeisterin beantworten: „Nein, das liegt ganz sicher an unserer guten Luft!“

Hochrangige Ehrengäste

Der Präsident des NÖ Fußballverbandes, Johann Gartner, und Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner überreichten dem „Shooting-Star“ Präsente und gratulierten zu seinen Leistungen. Gänsehaut-Feeling gab es zudem, als die Musikkapelle St. Leonhard unter der Leitung von Kapellmeisterin Katrin Dick die Bundeshymne spielte.

Aus Träumen wird Realität

In seiner Ansprache bedankte sich Baumgartner vor allem bei seiner Familie: „Ohne meine Eltern, die mich unzählige Male zum Training gefahren haben, und die Unterstützung meiner Freundin könnten wir heute nicht gemeinsam feiern!“ Was er allen Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg geben möchte: „Glaubt an eure Träume! Steckt euch hohe Ziele und nutzt dafür jedes Bündel an Energie – dann kann man aus jedem versteckten Talent etwas Großartiges machen!“