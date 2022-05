„Nachbarschaftshilfe Plus“: Ältere Generation im Fokus

Werbung

Einsamkeit, mangelnde Mobilität und Schwierigkeiten beim Bewältigen des Alltags – all dem soll mit dem Hilfsprojekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ (NH Plus) entgegengewirkt werden. Vor allem älteren Menschen soll ein würdevolles und eigenständiges Leben am Land ermöglicht werden. NH Plus wird vom Trägerverein „Für euch – mit euch“ initiiert und abgewickelt.

Egal, ob es Fahr- und Begleitdienste zu Ärzten oder zu Behörden, Besuchsdienste zum Kartenspielen oder Tratschen, Spaziergehdienste oder Unterstützung am Smartphone betrifft – NH Plus dient seit 2019 als Plattform, um ehrenamtliche Helfer mit älteren Menschen zu vernetzen und die Probleme des Alltags zu lösen.

Nach den Gemeinden Röhrenbach, Pölla, Lichtenau und Rastenfeld schließen sich heuer auch Göpfritz an der Wild, Schweiggers und St. Leonhard/Hw. dem Sozialprojekt an. Der Startschuss erfolgte im April bei einem Informationsabend, der sehr gut besucht war. Es überraschte, dass es nahezu genauso viele Personen gibt, die Unterstützung brauchen, wie jene, die gerne ehrenamtlich mithelfen wollen.

„Herzstück des Projekts sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter“, so Projektleiterin Doris Maurer. Der Bürgermeisterin Eva Schachinger ist es sehr wichtig, mit dem Projekt ein „unkompliziertes Angebot für alle zu schaffen, die im Alltag Unterstützung brauchen.“

Infos zum Angebot und zum Projekt gibt es am Gemeindeamt: 02987/2220.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.