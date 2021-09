Zwei Motorräder wollte ein Ehepaar – sie 57, er 63 Jahre alt – aus der Gemeinde St. Leonhard/Hw. in den USA kaufen. Das günstige Angebot entpuppte sich aber als Fake. 15.500 Dollar (fast 13.000 Euro) sind weg. Motorrad bekam man keines.

Über die Handelsplattform www.cycletrader.com wurde die Frau fündig. Das zweirädrige Objekt ihrer Begierde, ein Bike der Kult-Marke Harley Davidson, wurde dort um 13.000 Doller (11.000 Euro) angeboten. Rasch wurde man mit dem Handelspartner, einem angeblichen John R. Hurst, handelseinig. 7.200 Dollar gingen an eine Bank in Florida, wenig später weitere 7.800 Euro an ein Konto bei einer Bank in Southampton im Staat New York.

Damit nicht genug: Von der Begeisterung seiner Frau angesteckt, nahm ihr Gatte ein weiteres Angebot des Verkäufers für ein Motorrad um 9.500 Dollar (8.000 Euro) an und überwies als Anzahlung 2.500 Dollar.

Vereinbart war, dass der Rest erst nach der Lieferung des Motorrades durch eine Speditionsfirma beglichen werden sollte.

Identitätskarte war offenbar gefälscht

Doch der Traum von den Motorrädern platzte. Als mit dem vermeintlichen Verkäufer kein Kontakt mehr möglich war, informierte das Paar die Polizei. Rasch war klar, dass man einem Betrüger aufgesessen ist, der offenbar mit einer gefälschten Identitätskarte operierte.

„Die Chance, dass die beiden auch nur einen kleinen Teil ihres Geldes wiedersehen, ist sehr klein“, beurteilt ein ermittelnder Kriminalbeamter die Situation – und appelliert (einmal mehr) an größtmögliche Vorsicht bei Internet-Geschäften.