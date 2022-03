Bezirksübergreifendes Sozialprojekt: Nachbarschaftshilfe wächst

Der Verein „Für euch – mit euch“ ist Initiator des erfolgreichen Sozialprojekts „Nachbarschaftshilfe Plus“ (NH Plus). Auf ehrenamtlicher Basis, werden für ältere Menschen Fahrten zum Arzt, zum Einkaufen oder aber auch Besuchsdienste und Begleitungen für Spaziergänge koordiniert. Das bezirksübergreifende Projekt wird seit Jahren erfolgreich in den Gemeinden Lichtenau, Pölla, Rastenfeld und Röhrenbach umgesetzt.

Bei der letzten Generalversammlung wurden auch Schweiggers, Göpfritz an der Wild und St. Leonhard/Hw. in diesen Kreis aufgenommen. Obmann und Bürgermeister Günther Kröpfl (Pölla) ist überzeugt: „NH Plus fördert die Gemeinschaft und ermöglicht älteren Personen, länger autonom und eigenständig in unseren Gemeinden leben zu können.“ Landesrat Ludwig Schleritzko wohnte der Versammlung bei und sieht in diesem erfolgreichen Projekt einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität im Waldviertel.

Projektleiterin Doris Maurer untermauerte die Tätigkeiten des Sozialprojekts mit Fakten und Zahlen: Von 2018 bis 2021 leisteten 85 Ehrenamtliche rund 3.600 unentgeltliche Stunden. Von den Helfern wurden über 1.300 Fahrten mit insgesamt 45.700 Kilometern durchgeführt. Die Besuchsdienste brachten nicht nur Freude in das Leben der Klienten, sondern auch in den Alltag der Helfer.

Das sehr innovative Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ wird wesentlich mit Fördermitteln der LEADER-Region Kamptal unterstützt. Ab Mai 2022 geht NH Plus in eine neue Phase und wird um die Schwerpunkte „Steigerung der sozialen Teilhabe durch Digitalisierung“, „Umgang mit dem Klimawandel“ und den „Ausbau der Gesundheitsförderung“ erweitert.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden