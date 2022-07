Eifrige Nachwuchs-Musikanten spielten Filmhits beim Konzert

Werbung

Die 2016 gegründete Musikkapelle St. Leonhard/Hw. setzte beim Juni-Konzert im Gasthaus Staar neue Akzente mit traditioneller und moderner Blasmusik: Neben Filmmusik aus “Game of Thrones“ wurde auch der Disney-Klassiker „Can you feel the Love tonight“ zum Besten gegeben.

Ebenso stand der 90-er-Jahre-Hit „Narcotic“ auf dem Programm. Lukas Pfeiffer gelang die Premiere als Nachwuchsdirigent, Katrin Dick war erstmals als musikalische Leiterin im Einsatz.

Beim Konzert wurden die bisher „erspielten“ Leistungsabzeichen gefeiert – Bronze: Theresia Brugger, Martina Dick-Prösser, Roswitha Hauer, Renate Pfeiffer, Marianne Steiner, Jan Strohmaier und Elisabeth Winkler – sowie Silber: Stefanie Brugger, Anna Dollmann, Johannes Klackl und Lukas Pfeiffer.

