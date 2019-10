Heftige Kritik an der Hagelfliegerei in der Region Krems übt der Verein „Regen ist Leben“ (RIL). Jetzt will man verstärkt in die Offensive gehen.

Wie berichtet, machen die Aktivisten rund um Obmann Herbert Steiner die „Impfungen“ der Wolken mit Silberjodid dafür verantwortlich, dass in den Regionen rund um die Fluggebiete die Niederschläge drastisch zurückgegangen sind. Sie orten eine „Verfrachtung der Regenwolken“ (Obmann-Stv. Andreas Aschauer) und machen die laborierenden Flieger des „Kulturenschutzvereins Langenlois und Umgebung“ (KSV) für einen Rückgang des Regens von bis zu 30 % (!) zwischen Mai und August verantwortlich.

150 Mitglieder, über 2.000 Unterschriften

Bei einer Veranstaltung im Gasthaus Staar informierten die Vorstandsmitglieder Interessenten, darunter die Bürgermeister Martin Falk (Gars), Eva Schachinger (St. Leonhard) und Franz Aschauer (Jaidhof), über die geplante Info-Offensive des 150 Mitglieder starken Vereins, der schon 2.000 Unterschriften für sein Ziel, die Einschränkung bzw. Abschaffung der Hagelabwehr, aufweisen kann. Nach einem Termin mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und diversen Kontakten mit Landesregierungsvertretern fühlt man sich hingehalten. Nun suche man intensiven Kontakt zu den Gemeinden.

„Das rechtliche Bewilligungsverfahren ist mangelhaft“, behauptet Hermann Steininger. „Beim Land wird jedes Jahr nur wieder ein Hakerl unter die vorherige Vereinbarung gemacht. Wir brauchen daher Parteienstellung in diesem Verfahren. Das ist unser großes Ziel.“ Auch wenn es eine „verkehrte Welt“ sei, „dass wir beweisen müssen, dass die Fliegerei bedenklich ist!“ Alles werde dem Weinbau untergeordnet, die Acker- und Waldbauern seien die Opfer.

Überlegungen, Partner wie Global 2000 und Greenpeace gegen das giftige Silberjodid ins Boot zu holen, gibt es ebenso wie zur Finanzierung von Studien, die Rückstände davon in Wasser und Boden nachweisen sollen. Eine Hoffnung geben Untersuchungen der TU Graz, die eine elektromagnetische Untersuchung der Wolken ermöglichen und zumindest unnötiges Impfen vermeiden könnten.

Betroffene sind sehr „beratungsresistent“

„Ich halte die Diskussion für wenig sinnvoll“, meint Johannes Eckharter, der Geschäftsführer des Kulturenschutzvereins. „Es gibt nur sehr einseitige Informationen.“ Er habe Mitglied im Verein werden wollen, der Antrag sei unbeantwortet geblieben. „Das wurde einfach ignoriert!“ Einziger Zweck von RIL sei, die Hagelfliegerei abzudrehen.

NOEN Johannes Eckharter, Geschäftsführer der Hagelflieger: „Rufschädigung?“

„Ich frage mich auch, inwieweit rechtsstaatlich problematische Methoden angewendet werden“, spielt er auf das Sammeln von Unterschriften im Zuge der EU-Wahlwerbung an. Die Betroffenen halte er für „sehr beratungsresistent“.

Für Eckharter sind die Aktionen unverständlich. Im Kulturenschutzverein werde sogar geprüft, ob einige Vorwürfe nicht den Tatbestand der Rufschädigung erfüllen.