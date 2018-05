Dass er beim Sichern seines Bergkameraden in der sogenannten „Grabenwand“ in St. Lorenz in der Wachau einen Helm getragen hat, dürfte einem Wiener (33) am 26. Mai kurz nach 12.30 Uhr das Leben gerettet haben.

So wie sein Freund (30), ebenfalls aus Wien, den er sicherte, kletterten neben dem am Fuß der Wand stehenden Mann auch eine Bulgarin (39) mit ihrem Wiener Freund (38). Vermutlich durch eine der beiden Personen oben in der Wand löste sich plötzlich ein mehr als 20 cm großer Steinbrocken aus dieser und stürzte zu Boden.

Das Steinstück traf den Wiener im Bereich des Hinterkopfes, worauf er zu Boden stürzte. Die anderen Kletterer befürchteten schon das Schlimmste, doch das Opfer hatte Glück. Der Stein hatte zwar den Helm total zertrümmert und dem Mann eine rund drei Zentimeter lange Rissquetschwunde zugefügt – doch ohne die passende Ausrüstung hätte der Zwischenfall vermutlich tödlich geendet.

Der Wiener konnte nach ambulanter Behandlung im Kremser Spital wieder nach Hause entlassen werden.