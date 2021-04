Dietmar Fahrafellner (links) wurde am 26. März als Landesfeuerwehrkommandant wiedergewählt. Mit Martin Boyer hat er den Kremser Bezirksfeuerwehrkommandanten als Stellvertreter zur Seite. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte den neu gewählten Funktionären und gelobte sie am Landhausplatz an.

Erich Marschik