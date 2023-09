Krems: Viel Neues zum Start des Schul- und Kindergartenjahres

Viel Neues gibt es zu Schulbeginn in Krems. Erstmals startet eine Vorschulklasse an der VS Hafnerplatz. Und es gibt zwei zusätzliche Kindergartengruppen.

An der Volksschule Stein hat man den Sommer genutzt, um den Turnsaal zu erneuern und mit neuen fix verbauten Geräten auszustatten. Dazu zählen eine neue Sprossenwand und eine neue Tonanlage. Neue Heizkörper werden in der kalten Jahreszeit ein angenehmes Raumklima schaffen. Der neue Boden, Prallschutzwände und nicht zuletzt ein zusätzlicher Fluchtweg sorgt für mehr Sicherheit. Die Kosten für die Umbauten betrugen 470.000 Euro.

Turnsaal der VS Stein: Neue Sprossenwand und neue Tonanlage Foto: Symbolfoto Stadt Krems

VS Hafnerplatz: Vorschul- und Englischklasse

Mit zwei neuen Bildungsangeboten geht man an der Volksschule Hafnerplatz im Stadtzentrum ins neue Schuljahr. Mit 16 Kindern feiert die Vorschulklasse hier Premiere. Weiters startet hier die erste Englischklasse. Mit der Unterstützung von Native Speakers können die Kinder ab der ersten Schulstufe spielerisch Englisch lernen.

Freiluftklasse für die Volksschule Lerchenfeld

An der Volksschule Lerchenfeld entsteht noch im Herbst eine „Freiluftklasse“. Dazu wird der Innenhof umgestaltet und mit einer Überdachung, neuen Möbeln und einer elektronischen Tafel (White Board) ausgestattet. Freiluftklassen fördern die Konzentrationsfähigkeit und stellen gleichzeitig in der Ganztagesbetreuung einen „erweiterten Lernraum“ dar.

Schulzentrum: Neue Schließ- und Videosprechanlage

Im Schulzentrum sorgt eine neue Schließ- und Videosprechanlage für mehr Schutz und Sicherheit. Alle drei darin untergebrachten Schulen – Mittelschule, Polytechnische Schule (PTS) und Allgemeine Sonderschule (ASO) – wurden zudem mit einer neuen Telefonanlage ausgestattet. Die neuen Telefonnummern sind auf den Websites der einzelnen Bildungseinrichtungen abrufbar. In der ASO wurde zum Teil der Boden grunderneuert, in den kommenden Wochen folgt der Turnsaalboden mit neuer Versiegelung. An der PTS freut man sich über eine neue Laserschneid- und Gravieranlage zur Metallbearbeitung im Praxisunterricht.

Zwei neue Kleinkindgruppen in Kindergärten

Die Stadt Krems reagiert auf den erhöhten Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und wird noch im Herbst zwei neue Gruppen in Betrieb nehmen: Die Kindergärten Auparkweg (Lerchenfeld) und Rehberg erweitern ihr Betreuungsangebot um je eine Kleinkindgruppe und – in Lerchenfeld um eine Heilpädagogisch-Integrative Gruppe. Damit greift die Stadt der geplanten Kinderbetreuungsoffensive des Landes vor, die die Öffnung der Kindergärten ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr sowie längere Öffnungszeiten und nur mehr eine Schließwoche im Sommer vorsieht.

Aktuell haben in Krems bereits fünf öffentliche Kindergärten länger als 45 Stunden pro Woche geöffnet. Um den künftigen Bedarf im stark wachsenden Stadtteil Weinzierl abzudecken, ist im diesem Stadtteil die Errichtung eines sechsgruppigen Kindergartens geplant.