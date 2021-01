Erneut Corona-Tests in den Österreichhallen geplant .

So wie die Massentestungen im Dezember wird die nächste Aktion - von Freitag, 15. Jänner, bis Sonntag, 17. Jänner - in den Österreichhallen mit Freiwilligen abgewickelt. Persönliche Einladungen an die Kremserinnen und Kremser wird es diesmal nicht geben.