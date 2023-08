Wünsche und Ideen willkommen: „Stein an die Donau!“

Ab sofort bis zum 13. September kann man online oder mittels eines Fragebogens an der Erhebung der Wünsche teilnehmen.

Arbeiten am Hochwasserschutz als Chance

Wenn in den kommenden Jahren der Hochwasserschutz in Stein verbessert wird, ergibt sich die Gelegenheit, die Wegverbindungen zur Donau zu verbessern. Der Weg zur Donau in Stein ist derzeit über die Überquerung der Bundesstraße beim verkehrsreichen Welterbeplatz oder über zwei wenig attraktive Unterführungen möglich. Geht es nach dem Wunsch der Steinerinnen und Steiner, soll der Zugang zur Donau in Zukunft komfortabel, attraktiv und vor allem sicherer werden. Die Baumaßnahmen für den verbesserten Hochwasserschutz bieten die einzigartige Gelegenheit, diese Zugänge gleich mit zu errichten.

Thema war schon 2021 im Gemeinderat

Die Kremser ÖVP verweist in diesem Zusammenhang auf ihr „Copyright“ für die Idee. Gemeinderätin Edith Gruber hatte 2021 in einem Dringlichkeitsantrag die Umgestaltung der beiden bestehenden Durchgänge (Unterführungen für Fußgänger und Radfahrer zwischen Donaulände und Treppelweg gefordert. Die NÖN berichtete. Der Antrag war damals einstimmig angenommen worden. Allerdings war zu dieser Zeit laut SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch alles bereits in Planung gewesen. Stadtrat Günter Herz damals: „Die Sache war schon vor dem Antrag im Laufen. Wir hoffen, dass das Land die Maßnahmen fördert.“

Zehn bis 15 Minuten Zeit für Umfrage

Um Anrainer, Gewerbetreibende, Fußgänger und Radfahrer mitreden zu lassen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Vorstellungen und Ideen einzubringen, hat die Stadt jetzt diese Umfrage gestartet. Teilnehmen können alle, die am Thema interessiert sind. Die Umfrage ist anonym und nimmt etwa 10 bis 15 Minuten in Anspruch. Alle bis 13. September ausgefüllten und gesendeten (abgegebenen) Fragebögen werden berücksichtigt.

Online Umfrage: https://plan-sinn.typeform.com/stein bzw. beigefügter QR Code! Gedruckte Umfragebögen liegen im Rathaus Stein auf (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 8 – 12 Uhr) und können im Briefkasten im Rathaus abgegeben werden.