Die Initiative dazu kam vom Kremser Gastronomen Harald „Harry“ Schindlegger, der ab sofort jeden Sonntag im Poldi Fitzka Gratistests für jedermann anbietet. Kurze Zeit später zog das EKZ Krems nach. Dort gibt es jetzt ebenfalls die Möglichkeit, sich am Sonntag testen zu lassen. Dafür wurde dort allerdings der Mittwoch aus dem Programm genommen, an dem ja die Kremser Bank im Dinstl-Saal ein derartiges Angebot macht.

Mauterner VS-Klasse in Quarantäne

In der VS Mautern gab es einen infizierten Schüler, sodass dort eine Klasse in Quarantäne geschickt wurde. Wie Bildungsmanager Alfred Grünstäudl auf Anfrage mitteilte, werden die betroffenen Kinder nun „bis zu den Osterferien daheimbleiben und danach wieder in den Unterricht zurückkehren“.

Corona-Cluster in Strafvollzugsanstalt Stein schrumpft

Hoffentlich bald Vergangenheit ist der Cluster in der Strafvollzugsanstalt (StVA) Stein. „Die Zahl ist rückläufig“, teilt Leiter Christian Timm mit. Zu Redaktionsschluss waren noch 24 Gefangene in Stein und drei, die man aus organisatorischen Gründen nach Suben überstellen musste, positiv. „Aktuell sind 201 Gefangene im Haus in Quarantäne“, berichtet Timm. „Aber anfangs waren zwei Drittel des Hauses Quarantäne-Bereiche, jetzt ist es nur mehr etwa ein Drittel.“

6.000 Tests in der Justizanstalt Stein

Den Umstand, dass es im Zuge der Corona-Pandemie in Stein nun zum ersten Mal Fälle gegeben hat, führt der Direktor auf die rigorose Test-Strategie zurück. Rund 6.000 Tests haben die Mitarbeiter des Hauses bereits in Anspruch genommen. „Fünf Mitarbeiter waren die ganze Zeit über bis jetzt infiziert, 18 in Quarantäne. Das ist erfreulich wenig!“

Impfgemeinschaft Wachau in Vorbereitung

Um die hohe Anzahl der für die grassierende Pandemie erforderlichen Impfungen durchführen zu können, schließen sich die Ordinationen Aggsbach/Markt (Maria Laach), Weißenkirchen und Weinzierl am Walde ab April zu einer Impfgemeinschaft zusammen.

Hinter dem Ordinationsgebäude der Gruppenpraxis Weißenkirchen (Rollfährestraße 183) werden hiefür extra Container aufgestellt, um den Normalbetrieb in den Ordinationen ungestört aufrecht zu erhalten. So ist es möglich, dass Montag bis Freitag täglich rund 100 Impfungen durchgeführt werden können. Die Anmeldung für diese Impfungen findet weiterhin ausschließlich über die Seite www.impfung.at statt. Hierfür müssen Interessenten einen Termin der Gruppenpraxis Weißenkirchen auswählen. Eine Anmeldung direkt in der Ordination ist nicht möglich.