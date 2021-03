Die Kriminalstatistik NÖ zeigt, dass die Gesamtzahl der angezeigten Straftaten in NÖ nach von 67.122 (2019) auf 61.364 im Jahr 2020 um 11,1 % deutlich zurückgegangen ist (die NÖN berichtete), sich aber die Aufklärungsquote von 52,8 % auf 55,5 % erhöht hat. Dem Trend folgend sind die Straftaten in der Region ebenfalls gesunken – und zwar von 3.723 auf 3.489 und somit um 6,2 Prozent.

Im Bezirk Krems gab es eine geringfügige Steigerung der Aufklärungsquote (+ 3,5 %), in der Stadt, wo man zuvor bereits ein hohes Niveau erreicht hatte, gab es ein minimales Minus von einem halben Prozentpunkt.

Während Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky eingesteht, dass die Lockdowns quasi einen Beitrag zum positiven Trend bei der Gesamtzahl geleistet haben, ist es in einem Detailbereich anders.

Manfred Matousovsky, Bezirkspolizeikommandant. Martin Kalchhauser, Martin Kalchhauser

„Hier dürfte es Lockdown-bedingt eine leichte Zunahme gegeben haben.“ So dramatisch wie dies einige Zahlen vermuten lassen, sei es aber nicht. „Bezüglich der Gewalt in der Privatsphäre ergab sich für Stadt und Bezirk im Vergleich 2019 zu 2020 zwar rechnerisch eine Steigerung von 69 auf 112 (+ 43 oder + 62,3 %) bei den Betretungs- und Annäherungsverboten, wurde jedoch von einem auf das andere Jahr die Zählweise geändert.“ Während 2019 jede Amtshandlung gezählt wurde, musste seit dem Vorjahr bei jeder Amtshandlung die betroffene Personenanzahl erfasst werden. „Wenn also etwa eine Mutter mit zwei Kindern bedroht wurde, ergibt das nun drei Betretungs- und Annäherungsverbote statt bisher eines.“

Eine Herausforderung sei auch die Zunahme der Internet-Kriminalität („Cyber-Crime“). Während einfache Internet-Betrügereien – Beispiel: Jemand bestellt etwas und zahlt nicht – oft leicht zu klären seien, gestalte sich eine Rückverfolgung von Spuren in Fällen von Anlagebetrug schwierig.

Seinen Beamten zoll der Bezirkspolizeichef Lob: „Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir viele neue Aufgaben zu erledigen und diese Herausforderungen sehr gut gemeistert.“