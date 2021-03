ÖVP-Stadtrat Martin Sedelmaier und Stadtpartei-Sprecher Rainer Schiffinger reisten in der Vorwoche nach St. Pölten, um mit dem Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko Möglichkeiten auszuloten, wie Krems doch noch zu einem kleineren Stadtbus-Modell kommen könnte.

Unerfreulich für die Abordnung der Volkspartei: Das Vorsprechen fand ohne Schleritzko selbst statt und der in seiner Vertretung anwesende Landesbeamte von der Abteilung für Verkehrsrecht betonte die Zulässigkeit des neuen, längeren und breiteren Stadtbus-Modells. Kleiner Trost: „Der Beamte meinte, es gebe kleinere, barrierefreie Busse“, erzählt Schiffinger. Die regierende SPÖ hatte zuvor immer wieder betont, dass keines dieser Modelle für Krems in Frage gekommen sei.

Die ÖVP legt ihre Bemühungen für einen kleineren Stadtbus nach der vergeblichen Intervention vorerst ad acta. „Bis zum Wahljahr kann und wird der Bus in dieser Form im Einsatz bleiben“, sagt Schiffinger. Bis dahin wolle man sich mithilfe von Verkehrsexperten die Fahrgastzahlen, Pünktlichkeit und Linienführung ansehen, „um gegebenenfalls rechtzeitig reagieren zu können“.

Probleme bereiten dem Stadtbus indes weiterhin parkende Fahrzeuge in den engen Kremser Innenstadtstraßen. Am Dienstag, 23. März, zerstörte der Bus in der Göglstraße den Seitenspiegel eines Pkw.