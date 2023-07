Ehrenring der Stadtgemeinde Langenlois für Harald Leopold

Der amtierende Stadtchef wurde dabei mit der Verleihung des Ehrenringes der Stadtgemeinde Langenlois überrascht - eine Ehrung aus Anlass seines 70. Geburtstages.

Dank für engagierte und erfolgreiche Arbeit

Die Ehrung des ÖVP-Stadtchefs wird von allen Beteiligten als Dankeschön für die bisherige kommunale Tätigkeit des Politikers gesehen. Übergeben wurde sie gemeinsam von ÖVP-Vizebürgermeister Leopold Groiß, SPÖ-Stadtrat Christian Schuh, FPÖ-Stadtrat David Glinserer und Grünen-Gemeinderat Matthias Fürpaß. Vizebürgermeister Groiß betonte in seiner Laudatio, dass der Bürgermeister mit dem 70. Geburtstag einen wichtigen Meilenstein in seinem Leben erreicht hat. „Die Amtszeit des Stadtchefs mit sechs Jahren ist zwar noch nicht so lang und trotzdem ist viel geschehen.“

Erstmals Stadtchef aus einer Katastralgemeinde

Seine politische Karriere startete der Gobelsburger am 7. April 2010, an dem er in den Gemeinderat eingetreten ist. Nachdem der damalige Stadtrat Franz Parth mit Ende Juli 2017 aus dem Gemeinderat ausgeschieden war, übernahm Leopold das Ressort "Wirtschaftshof, Grundverkehr und Feuerwehrwesen". Es dauerte nicht lange, bis ihn der Ruf zu einem höheren Amt ereilte. Am 12. April 2018 wurde er zum Bürgermeister gewählt. Ein Novum: Erstmals in der Geschichte der Stadtgemeinde Langenlois wurde ein Mandatar aus einer Katastralgemeinde Gemeindeoberhaupt.

Liste der erfolgreichen Projekte ist lang

In Leopolds Ära wurden zahlreiche Projekte fertiggestellt, umgesetzt oder auf Schiene gebracht, etwa das Siedlungsgebiet „Lange Sonne Nord“, die Eröffnung der Sportanlage Langenlois, Generalsanierungen der Volksschule und des Kindergartens in Schiltern sowie der Festhalle Zöbing. Der Gartensommer feierte Premiere in Langenlois. Es gibt einen neuen Internetauftritt, die EDV im Rathaus erfuhr eine Systemumstellung, touristische Meilensteine wie der Loisium-Hotel-Zubau, die Chalets in den Kittenberger Erlebnisgärten und das neue Hotel im Schloss Haindorf bereichern Langenlois. Die Stadtkernbelebung wurde gestartet, am Verkehrskonzept wird weiter gearbeitet.

„Behutsame“ Arbeit für Stadt geht weiter

Der von der Ehrung überraschte und überwältigte Stadtchef bedankte sich für die hohe Auszeichnung und Unterstützung auf seinem bisherigen Weg. Er führe dieses nicht immer leichte Amt des Bürgermeisters sehr gerne aus, da er als Teamplayer auch gerne auf Menschen zugehe. „Auch wenn man im Gemeinderat öfters unterschiedlicher Auffassung ist, so sind das politische Klima und die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen in Langenlois sehr gut.“ Leopold versprach, die Geschicke der Stadt gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Mitarbeitern der Stadtgemeinde weiterhin behutsam zu leiten.

Text: Ulli Paur